Nettkampanje hevder at svenske myndigheter kidnapper muslimske barn

I kommentarfeltet oppfordres det til vold og terrorangrep mot svenskene.

– Det dreier seg om kanaler med opptil 17 millioner følgere. Spredningen er potensielt til flere enn den svenske befolkningen, sier Mikael Tofvesson, som er operativ leder av Myndigheten för psykologiskt forsvar til kanalen.

Den arabiskspråklige kampanjen startet på Twitter i slutten av desember, og skal ha tiltatt den siste uka.

Både kommuner og sosialtjenester har blitt angrepet av kontoer som påstår at muslimske barn blir kidnappet fra foreldrene, og kommuner og myndigheter i hele Sverige er blitt informert om kampanjen.

Sentralt i kampanjen står falske videoer av gråtende barn som forteller at de er blitt kidnappet av svenske myndigheter.

Ifølge Tofvesson er de laget ved at skaperne har tatt tak i flere tilfeller der sosialtjenesten har tatt over omsorgen for barn på grunn av barnevernslovgivning, eller i tilfeller der politiet har blitt tvunget til å gripe inn i familier.

Siden har man lagt på en egen, falsk analyse av situasjonen.

SVT spør Tofvesson om kampanjen kan knyttes til omsorgen for barn av de såkalte IS-kvinnene.

– Det kan vi ikke spekulere på, men vi kan konstatere at det er en ytterligere faktor. Det finnes ulike aktører som hektet seg på kampanjen da den ble større, hvorav noen eksplisitt har uttrykt støtte til IS og antidemokratiske, islamistiske bevegelser. Det er ikke urimelig å anta at noen av dem har vurdert det spørsmålet i forbindelse med dette, svarer han.