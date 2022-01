Mann (20) dømt for voldtekt av 90-åring

En 20 år gammel mann er i Vestre Finnmark tingrett dømt til fire og eit halvt år fengsel for voldtekt av en 90 år gammel pleietrengende kvinne ved Alta omsorgssenter.

Det melder TV 2.

Mannen var nattevakt ved omsorgssenteret, fra 2021 ved offerets avdeling.

20-åringen er også dømt til å betale 175.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Mannens forsvarer, Augund Martin Krogh, sier til TV 2 at han ikke har hatt tid til å gå gjennom dommen, og ikke har avgjort hvorvidt den vil ankes.

Hørte kvinnen si au

Hendelsen skjedde i mai 2021. Mannen har sittet varetektsfengslet siden da. Han nektet straffskyld.

I dommen fra Vestre Finnmark tingrett kommer det fram at kvinnen på grunn av svært svekket helsetilstand var ute av stand til å motsette seg voldtekten. Kvinnen har redusert språk, mangler bevegelighet i deler av kroppen og er totalt pleietrengende, heter det i dommen.

Ett av vitnene i saken var en annen mann som jobbet på sykehjemmet. Han forklarte at han hørte kvinnen si au og at han gikk for å hjelpe, og at han deretter varslet videre om at mannen hadde sittet oppå kvinnen i senga.

Funn av DNA

Overgrepsmottaket ble varslet dagen etter hendelsen og gjorde undersøkelser av kvinnen på sykehjemmet. Det ble funnet sæd med DNA fra den tiltalte i undersøkelsene av kvinnen.

– Retten finner ikke å feste lit til tiltaltes forklaring om at han ikke var oppe i fornærmedes seng. Forklaringen hans fremstår som oppkonstruert for å unndra seg et straffansvar, står det i dommen.

Retten påpeker at tiltalte ikke bestred at hans sæd er funnet i undersøkelser av kvinnen. Forsvareren har hevdet at tiltalte ikke var strafferettslig tilregnelig. Det ble gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse, som avviste dette.

Dommerne viser til flere straffeskjerpende elementer, blant annet kvinnens tilstand og at mannen var hennes pleier og visste at hun ikke kunne gjøre motstand.

– Han har på den måten utnyttet sin stilling og tillit som helsearbeider på en særlig utspekulert måte, skriver retten og slår fast at det ikke er noen formildende hensyn i saken.