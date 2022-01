Høye dødstall etter IS-angrep i Irak og Syria

De høyeste dødstallene rapporteres i Syria, der 39 IS-medlemmer skal være drept i kamp mot kurdiske sikkerhetsstyrker etter et angrep mot Ghwayran-fengselet i byen Hasakeh.

Minst 23 kurdiske fengselsansatte og fem sivile har også mistet livet, meldte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) fredag.

Den syriske eksilgruppa omtaler angrepet som det største i sitt slag siden IS ble erklært beseiret i landet i 2019.

Fortsatt kamper

Angrepet startet torsdag, da en bilbombe rammet fengselsinngangen. To andre eksplosjoner gikk av i nærheten, før IS-jihadister med tunge maskingevær slo til mot de kurdiske sikkerhetsstyrkene som bemannet fengselet.

– En rekke fanger klarte å rømme, sier en talsperson for SOHR.

Totalt skal omkring 100 IS-krigere ha deltatt i aksjonen, og kampene fortsatte fredag. Kurdiske styrker forsøkte å gjenerobre en del av fengselet der de innsatte hadde tatt kontrollen.

Farhad Shami, talsmann for de kurdiskledede Syrian Democratic Forces (SDF), sier IS mobiliserte «mesteparten av sine sovende celler» for å gjennomføre angrepet.

Bombefeller

SDF kjemper også mot IS-krigere som har forskanset seg i nabolaget Zuhour i nærheten. Det meldes om harde kamper og langsom framgang siden det er blitt lagt ut bombefeller i flere hus. Ifølge Shami brukes også sivile som menneskelige skjold.

Helikoptre og fly fra den USA-ledede koalisjonen mot IS har gjennomført luftangrep under kampene, både i fengselet og i Zuhour, opplyser SDF-talsmannen.

En innbygger forteller at det henger helikoptre i lufta, at butikker er stengt og at sivile rømmer fra området. Hvor mange fanger som er rømt er ukjent, men ifølge Shami er 104 tatt til fange igjen.

Ghwayran-fengselet er et av de største som huser IS-krigere i en region kontrollert av kurdiske myndigheter i det nordøstlige Syria. Rundt 5.000 IS-tilhengere skal sitte fengslet der, deriblant flere sentrale lederskikkelser.

Elleve drept i Irak

Ifølge sikkerhetskilder slo IS natt til fredag også til mot soldater i Diyala-provinsen øst i Irak. IS-krigerne tok seg inn i en militærbase i et fjellområde nord for Bagdad.

Omstendighetene rundt angrepet er ukjent, men to tjenestepersoner opplyser til nyhetsbyrået AP at IS-angriperne skjøt soldatene mens de sov. Minst elleve skal ha blitt drept.

Irakiske myndigheter erklærte seier mot IS i desember 2017, tre år etter at gruppen tok kontrollen over store deler av Nord-Irak. Til tross for det skjer det fremdeles IS-angrep i større og mindre skala rundt om i landet.