Syrisk lege for retten i Tyskland, tiltalt for drap og tortur av fanger

Den 36 år gamle mannen, som er identifisert som Alaa M, anklages for å ha torturert pasienter på militærsykehus i Homs og Damaskus i 2011 og 2012, og han skal også ha torturert innsatte i den militære etterretningstjenestens fengsel i Homs.

Ifølge tiltalen skal han ha slått fanger med kølle og ved flere anledninger brukket bein i kroppen deres. Han skal ved ett tilfelle også ha dynket kjønnsorganet til en tenåringsgutt med alkohol, for deretter å tenne på.

Legen er også tiltalt for å ha drept en fange ved å injisere ham med en ukjent gift, men nekter all straffskyld. Han kom til Tyskland i 2015 og praktiserte som lege der fram til han ble pågrepet i juni 2020.

I forrige uke ble en tidligere oberst i Syrias etterretningstjeneste dømt til livsvarig fengsel av en tysk domstol. Ifølge dommen hadde 58 år gamle Anwar Raslan det overordnede ansvaret da 27 fanger ble drept og 4.000 andre torturert i Khatib-fengslet i Damaskus i 2011 og 2012.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet hyllet den dommen som en milepæl.

– Det er et grensesprengende steg framover i jakten på sannhet, rettferdighet og krigsskadeerstatninger for alvorlige menneskerettsbrudd som ble begått i Syria i over et tiår, sa Bachelet.