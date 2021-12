Danmarks helseminister med kraftsalve mot Facebook-gruppe

Magnus Heunicke fyrer av en kraftsalve mot koronagrupper på Facebook, i et Facebook-innlegg andre juledag.

Det gjør han etter at nettavisen POV International skrev hvordan gruppen «Digital Civil Ulydighed» oppfordret folk til å bestille vaksine- og testtimer, for så ikke å møte opp. Gruppen har over 1.500 medlemmer.

– Det her er grenseløst usolidarisk og fullstendig ødeleggende for Danmarks innsats, skriver helseministeren.

Det er ikke klart om forsøket på sabotasje har lyktes. Helseregionene har foreløpig ikke kommentert saken. Den aktuelle Facebook-gruppa skriver at den oppfordrer til en felles kamp for å få åpnet samfunnet igjen.