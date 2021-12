Putin ber om sikkerhetsgarantier fra USA og Nato

Det spente forholdet mellom Russland og Vesten ble et av temaene på Putins årlige pressekonferanse torsdag. Den varte i omtrent fire timer.

– En ny Nato-utvidelse østover er uakseptabel. Hva er det som er vanskelig å forstå med det, spurte den russiske presidenten retorisk.

Russland la nylig fram en lang liste krav i form av utkast til to nye sikkerhetspolitiske avtaler med USA og Nato. Et gjennomgangstema var at Nato må slutte å vokse og trappe ned sin aktivitet i Øst-Europa.

Invasjonsfrykt

Kravene er blitt fremmet i en situasjon der Russland har flyttet store militære styrker mot grensa til Ukraina.





Både Ukraina og vestlige land frykter at Russland planlegger en invasjon, noe Russland avviser. Samtidig er et russisk hovedkrav at Ukraina ikke må bli medlem av Nato.

Flere vestlige land har beskrevet de russiske kravene som uakseptable. Samtidig har både USA og Nato uttrykt vilje til å diskutere saken med Russland.

– Så langt har vi sett en positiv reaksjon, sa Putin på torsdagens fyldige pressekonferanse.

Han sa at «amerikanske partnere» har opplyst at de er rede til å begynne samtaler om forslagene rett over nyttår.

– Må gi oss garantier

Samtidig gjorde Putin det klart at han forventer rask respons fra Vesten.

– Ballen er på deres banehalvdel. De er nødt til å gi oss noen svar.

Han reagerte skarpt da han ble spurt om han kan garantere at Russland ikke vil invadere Ukraina.

– Det er dere som må gi oss garantier, og det umiddelbart, sa den russiske presidenten.

Russiske myndigheter har beskrevet utplassering av Nato-våpen i Ukraina som kryssing av en «rød linje».

– Hvordan hadde USA respondert hvis vi hadde utplassert raketter ved USAs grense mot Canada eller Mexico, spurte Putin på pressekonferansen.

Han hevdet også å ha informasjon som tyder på at regjeringen i Ukraina planlegger et angrep på de russisk-støttede separatistene øst i landet.

– Bør trappe ned i julen

USA og vestlige land har gjentatte ganger bedt Russland om å roe ned situasjonen rundt Ukraina. Oppfordringen ble torsdag gjentatt av Nato-sjef Jens Stoltenberg.

I et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA ba han Putin bruke julen til å fjerne de russiske styrkene nær grensa mot Ukraina.

Han sa at Russland har mulighet til å sikre at julen blir rolig og fredelig. Men da må den spente situasjonen trappes ned og styrkene trekkes tilbake, ifølge Stoltenberg.

Så langt er det lite som tyder på at oppfordringen vil bli fulgt. Tidligere denne uken sa Putin at Russland ville sørge for «passende militærtekniske tiltak» hvis Vesten fortsatte sin «åpenbart aggressive holdning».

Avviste anklager

Under pressekonferansen avviste Putin igjen at russiske myndigheter sto bak forgiftningen av opposisjonslederen Alexej Navalnyj.

Han sa at ingen hadde funnet noe bevis for «den påståtte forgiftningen».

– Ingenting. Null, hevdet Putin.

Tyske laboratorier har imidlertid funnet bevis for at Navlanyj ble forgiftet.

Putin kommenterte også klassifiseringen av en rekke medier i landet som utenlandske agenter.

– Vi forbyr ikke arbeidet til disse organisasjonene. Vi ønsker at organisasjoner som engasjerer seg i Russlands innenrikspolitiske aktivitet, klart og konsist erklærer hva slags utenlandske finansieringskilder de har, sa han.