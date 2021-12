Tre personer henrettet i Japan

Japan, der mer enn 100 dødsdømte innsatte venter på å bli henrettet, er et av få rike land som fortsatt utfører henrettelser.

Henrettelsene er de første under statsminister Fumio Kishida, som ble tatt i ed i oktober. Regjeringen sier at henrettelsene er viktige som redskap for å forhindre at folk begår «avskyelige forbrytelser».

– Gitt at avskyelige forbrytelser fortsetter å finne sted, er det nødvendig å henrette dem hvis forbrytelser er ekstremt alvorlige. Det vil dermed være upassende å forby dødsstraff, sier en høytstående regjeringsrepresentant til nyhetsbyrået AFP.

De innsatte blir alltid hengt, vanligvis lenge etter straffeutmålingen, og i flere tiår har de dødsdømte fått beskjed kun timer før henrettelsen. Det er stor oppslutning for dødsstraff i landet, trass i internasjonal kritikk, blant annet fra menneskerettsorganisasjoner.

Av de tre som ble henrettet tirsdag, er en dømt for å ha drept sju mennesker med hammer og kniv i 2004, blant dem sin 80 år gamle tante og to søskenbarn, får AFP opplyst. De to andre er dømt for å ha drept to ansatte ved en videospillsalong i 2003.

Tre innsatte ble henrettet i 2019. Året før var tallet 15, hvorav 13 var fra en kult som sto bak et dødelig angrep med saringass mot undergrunnsbanen i Tokyo.