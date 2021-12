Det opplyser Thierry Breton, som er EU-kommissær for det indre markedet.

EU er i full gang med å utforme den såkalte «taksonomien», en omfattende ordning for å klassifisere bærekraftige investeringer. Her skal det defineres hva som må til for at en investering skal regnes som klimavennlig og grønn.

Energi er et viktig felt i ordningen ettersom mye av innsatsen for å få ned EUs klimautslipp skjer i denne sektoren.

Meningen var at ordningen skulle være klar før årsskiftet, men dyp uenighet blant EUs medlemsland har ført til forsinkelser. Landene mislyktes også med å lose saken i havn på et toppmøte i forrige uke.

– Atomkraft og naturgass vil bidra til at vi oppnår våre klimamål, sa Breton i helgen til den tyske avisen Die Welt.

– Derfor vil vi i EU-kommisjonen legge fram en taksonomi som inkluderer atomkraft og naturgass.

Breton sier også at kommisjonen er svært nær ved å sluttføre arbeidet med ordningen.