Den lille rakettmannen som ble stor – Kim har styrt med jerngrep i ti år

Kim, som ble døpt «den lille rakettmannen» av USAs president Donald Trump, ble møtt med skepsis da han tok over som Nord-Koreas ubestridte leder da hans far, Kim Jong-il, døde.

For ung. For Svak. For uerfaren. Det var mange som antok at Kim Jong-un kunne være starten på slutten for Kim-familiens jerngrep i Nord-Korea.

Spekulasjonene raste om at det ville bli begått mytteri, statskupp eller bli innført et kollektivt lederskap.

Men ti år senere har tredje generasjon Kim motbevist skeptikerne og familiedynastiet lever foreløpig videre. Kim har beholdt og på mange måter festet jerngrepet.

Kim har befestet sin posisjon med flere hundre henrettelser og fengslinger, flere av dem rettet mot familiemedlemmer og personer som var lojale mot hans far.

Den store arvtakeren

Kim ble født 8. januar 1984 og var den tredje og yngste av Kim Jong-ils sønner. I september 2010 ble han utpekt til firestjerners general. En måned senere gjorde han sin offentlige debut og sto ved sin fars side under en militærparade.

Da faren døde i desember 2011, ble Kim omtalt som «den store arvtakeren».

Den brutale maktkonsolideringen er blitt forent med personlighet som nøye er bygget opp for å brukes i propaganda på statlig TV.

Men når han nå har styrt landet i et tiår, står Kim overfor nye og større utfordringer enn tidligere. Det korte inntoget på verdensscenen da han og Trump gikk fra fornærmelser på Twitter til omfavnelse og personlige møter, er over.

Kim og Nord-Korea står overfor knusende sanksjoner, en pandemi som også rammer det hermetisk lukkede landet og økonomiske problemer som bare vokser.

En periode med vekst

Analytikere sier at grepet om makta kan bli svekket dersom han ikke klarer å oppnå løftene om å utvikle både nye atomvåpen og redde økonomien. Det er en oppgave av dimensjoner.

I flere år fikk Kim faktisk til moderat økonomisk vekst i Nord-Korea. Det ble gjennomført reformer både for handel og en mer markedsorientert økonomi. Nye og strengere sanksjoner i 2016, da Kim økte atomprogrammet, har snudd den trenden.

Samtidig er forhandlingene med Washington i stillstand. President Joe Bidens administrasjon virker langt mindre interessert i å få på plass en avtale med Kim uten at han går vekk fra atomprogrammet, som nordkoreanerne ser på som en garanti for å overleve som land.

Et lite håp om framgang kom i helgen, da Sør-Koreas president varslet at det nærmer seg en fredsavtale som endelig får slutt på Koreakrigen, som startet i 1950 og i realiteten ble avsluttet tre år senere.

Forhandlinger brøt sammen

Hvordan Kim håndterer økonomien de neste årene, kan bli avgjørende for Kim-familiens dynasti på lang sikt, sier professor Park Won Gon ved Seouls Ewha-universitet.

– Atomvåpenprogrammet, økonomien og stabiliteten til regimet henger tett sammen. Hvis atomspørsmålet ikke blir løst, blir ikke økonomien bedre. Det åpner for misnøye og forvirring i det nordkoreanske samfunnet, sier Park.

Forhandlingene med USA brøt sammen etter toppmøtet i februar 2019. USA avviste kravet om å lette på viktige sanksjoner i bytte mot at et aldrende atomanlegg skulle bli nedlagt.

De to partene har ikke møttes offentlig siden oktober 2019. To måneder senere lovet Kim i en tale på hjemmebane at atomvåpenprogrammet skulle utvides i møte med presset fra USA, som ble karakterisert som gangsteraktig.

Handelen med Kina, ett av få land som har tette bånd til Nord-Korea, er også sviktende. Ifølge sørkoreansk etterretning hadde handelen med Kina falt med to tredeler i september i år.

Kom med innrømmelser

I Nord-Korea er det matmangel, skyhøye priser og mangel på viktige produkter som medisiner. Kims omfavnelse av atomvåpenprogrammet får skylda.

– Det er atombombene som skapte dette uføret for Kim, men han beholder en motstridende politikk ved å øke programmet i stedet for å gå vekk fra det, sier Go Myong-hyun, analytiker ved Seouls Asan-institutt for politiske studier.

– Sanksjonene vil bli opprettholdt. En statskontrollert økonomi var aldri svaret for Nord-Korea i fortiden, og vil ikke være svaret nå. På ett tidspunkt må Kim ta et vanskelig valg om hvor lenge han vil holde fast ved atombombene, sier Go.

Det har kommet erkjennelser fra Kim det siste året. I januar innrømmet han at den økonomiske utviklingsplanen hadde sviktet. I april sa han at landet sto i den verste situasjonen det noensinne hadde opplevd, på grunn av pandemien, sanksjonene og naturkatastrofer.

I oktober lovet han imidlertid å bygge et uslåelig forsvar og viste fram missiler som kan nå amerikansk jord.