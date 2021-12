400 ansatte fra en av sykehusets avdelinger var for to uker siden samlet på et seminar på et hotell i Göteborg.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell holdt en tale på seminaret, som på kvelden ble avsluttet med en fest.

I dagene etter festen ble stadig flere på avdelingen syke, og PCR-tester viste at omkring 30 personer var coronasmittet. 20 av dem deltok på festen.

– Dette seminaret var veldig etterlengtet. Da dagen kom, valgte vi å gjennomføre det, sier avdelingsleder Peter Dahm til Göteborgs–Posten.

Avdelingen vurderer nå å innføre påbud om visir og munnbind selv på personalrommene.