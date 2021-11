Hadia ringte sin far fra nordlige Frankrike. Hun ville bare gi beskjed om at hun, hennes to søsken og moren deres omsider hadde fått plass i en båt over til Storbritannia. Hun gledet seg til å endelig kunne plassere beina på britisk jord og begynne sitt nye liv.

Det var siste gang Hussein hørte fra familien sin, og dagen etter nådde nyheten om båt-tragedien familiefaren i Irak. En båt full av migranter hadde forlist i Den engelske kanal på vei fra Frankrike til Storbritannia. 27 mennesker, deriblant syv kvinner og tre barn, er bekreftet omkommet i ulykken. Kun en av dem, 24 år gamle Maryam Nuri Mohamed Amin, er så langt identifisert, bekrefter The Guardian.

Hussein vet ikke om familien befant seg i båten, eller om de kan ha kommet seg i land om bord i en annen båt.

– Jeg venter på å få høre noe som helst fra enten dem eller myndighetene. Jeg vil bare vite om de lever eller om de er døde, sier en fortvilt Hussein til BBC.

(Saken fortsetter under bildet).

Familien har stilt ut bamser og hengt opp bilder til minne for 24 år gamle Maryam Nuri Mohamed Amin som er bekreftet omkommet i ulykken i Den engelske kanal. Foto: AP/NTB / Hussein Ibrahim

Faren tryglet dem om å bli

Det var for fire måneder siden at Husseins kone, 45 år gamle Kajal Hussein, bestemte seg for å vende nesen mot Europa. Deres barn, 22 år gamle Hadia, 16 gamle Mobin og 7 år gamle Hesty forlot Irak. Hussein ønsket ikke at familien skulle legge ut på den livsfarlige ferden, og måtte selv bli i landet i frykt for å miste jobben i Irak dersom planen om Europa gikk i vasken og de ble sendt tilbake.

Familien sto på sitt og ønsket å ta sjansen i jakten på et tryggere liv i Storbritannia. Hussein lot dem dra med et løfte om at de skulle gjenforenes så snart de hadde nådd destinasjonen.

Kajal og barna fant veien til Tyrkia, for så å bli smuglet til lands og til vanns til Italia. Der bodde de i en flyktningleir i tre uker før de fortsatte på reisen til nordlige Frankrike. Hussein skal ha snakket med familien over telefonen flere ganger daglig, og forsikret seg om at de hadde det greit.

(Saken fortsetter under bildet).

En punktert gummibåt ligger på stranda hvor båten med flere titalls migranter forlot onsdag. 27 migranter er bekreftet omkommet etter at båten forliste på vei til England. Foto: Johanna Geron / Reuters/NTB

«Pappa, nå går alle i båten»

De kom raskt i kontakt med menneskesmuglere, men det skulle tre mislykkede forsøk til før onsdagens båttur. Første gang ble de tatt av fransk politi idet båten skulle forlate stranda, den andre gangen gikk de fri for bensin og måtte vende tilbake og den tredje fikk de motortrøbbel. Hva som skjedde på den fjerde ferden vet ikke Hussein, og siden har de vært forsvunnet.

De siste ordene kom fra 22 år gamle Hadia.

– Hun sa «pappa, om fem minutter drar vi, nå går alle om bord i båten», og jeg ba dem være forsiktig. Siden har jeg ringt dem minst 100 ganger, og jeg nekter å slå meg til ro før jeg hører fra dem eller ser et ferskt bilde av dem. Jeg tror ikke på noen, sier Hussein ifølge BBC.

Han befinner seg fremdeles i Irak og har ikke gitt opp håpet om at familien kom seg til Storbritannia i live.