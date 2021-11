Barbados blir republikk

Mason ble valgt som president av parlamentet på Barbados i oktober, og skal formelt innsettes tirsdag under en større seremoni med prins Charles som gjest.

Øystaten, som er kjent som turistparadis med vakre strender, har vært selvstendig siden 1966. Hele tiden har Storbritannias dronning Elizabeth vært statssjef, men for et år siden kunngjorde statsminister Mia Mottley at øya skulle legge sin koloniarv bak seg.

Også opposisjonen er positiv til å innføre republikk, selv om flere stiller spørsmål ved timingen. I øyeblikket er arbeidsledigheten på 16 prosent, og den vanligvis så innbringende turistnæringen ligger nærmest brakk på grunn av koronapandemien.