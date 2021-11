– Jeg har full forståelse for at dette framstår som veldig rotete, sa Andersson da hun sent onsdag ettermiddag møtte pressen.

Bakgrunnen for den dramatiske avgangen var at Socialdemokraternas koalisjonspartner Miljöpartiet forlot mindretallsregjeringen. Det skjedde kort tid etter at Riksdagen stemte ned den nye regjeringens budsjett – samme dag som Andersson ble godkjent som ny statsminister.

I stedet godkjente Riksdagen budsjettforslaget fra opposisjonspartiene Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD).

Miljöpartiet gjorde det klart at de ikke vil ikke styre videre på et budsjett framforhandlet med Sverigedemokraterna og forlot derfor regjeringskoalisjonen.

Fakta om Magdalena Andersson * Eva Magdalena Andersson er født 23. januar 1967 i Uppsala. * Sosialdemokrat og Sveriges finansminister siden høsten 2014. * Ble 4. november valgt som ny partileder på Socialdemokraternas landsmøte etter Stefan Löfven. * Ble godkjent som Sveriges første kvinnelige statsminister i en avstemning i Riksdagen onsdag, etter at Löfven 10. november leverte sin avskjedssøknad. * Bare timer senere leverte hun sin avskjedssøknad etter at Miljöpartiet trakk seg fra koalisjonsregjeringen. * Utdannet økonom ved Handelshögskolan i Stockholm. * Har vært statssekretær i finansdepartementet, rådgiver for tidligere partileder Mona Sahlin, direktør i Skatteverket og styrerepresentant i den sosialdemokratiske tankesmia Policy Network. * I 2021 tiltrådte hun som leder for det rådgivende organet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som første kvinne noensinne. * Gift med professor Richard Friberg ved Handelshögskolan i Stockholm. De har to barn sammen. * Som ung var hun svømmer på elitenivå. Kilde: Wikipedia

Konstitusjonell praksis

Andersson opplyste deretter at hun hadde bedt Riksdagens leder, talmannen, om å frita henne fra oppgaven som statsminister.

Hun understreket imidlertid at hun er villig til å vende tilbake som leder for sosialdemokratisk mindretallsregjering.

– I henhold til konstitusjonell praksis så bør en koalisjonsregjering gå av når ett av partiene forlater den, sa Andersson på en pressekonferanse.

– Jeg vil ikke lede en regjering som det stilles spørsmål ved legitimiteten til, la hun til.

Godkjent

Talmannen Andreas Norlén opplyste kort tid etter at han hadde mottatt og godkjent Anderssons avskjedssøknad.

Planen var at Anderssons regjering formelt skulle tiltre fredag. Norlén skal nå kontakte partilederne for å diskutere situasjonen og har varslet en orientering om veien videre torsdag.

Inntil en slik regjering ser dagens lys, vil tidligere statsminister Stefan Löfven fungere som midlertidig statsminister.

Ifølge Andersson ønsker Miljöpartiet fortsatt at hun skal lede landets neste regjering.

Knapp margin

Tidligere onsdag ble Anderssons godkjent som Sveriges 34. statsminister med knappest mulig margin etter at Vänsterpartiet gikk med på å gi passiv støtte til henne i bytte mot at minstepensjonen ble økt med 1.000 kroner i måneden.

Centerpartiets leder Annie Lööf hevdet da at Vänsterpartiet hadde fått for mye innflytelse og nektet derfor å støtte regjeringens statsbudsjett.

Støre: Trygg på at Sverige finner en løsning

– Jeg er trygg på at Sverige finner en løsning på den parlamentariske situasjonen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre

Han kjenner Andersson godt og snakket med henne den dagen hun ble valgt som ny partileder for Socialdemokraterna – Aps svenske søsterparti.

Støre mener Andersson er så erfaren og respektert at han er trygg på at det blir en løsning på den situasjonen som har oppstått. Han har ikke snakket med henne etter avgangen, men har tidligere holdt jevnlig kontakt på SMS med henne.

– Dette er en situasjon som både er parlamentarisk, og som handler om innretning på budsjettet. Hun har vært finansminister og kan det budsjettet. Hun vil gjøre sin vurdering av muligheten for å ta Sverige trygt gjennom månedene fram til valget neste høst, sier Støre til NTB.