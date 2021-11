USAs utenriksminister Antony Blinken sier i en uttalelse at han har satt Russland, Kina og åtte andre land på en liste over stater som gir bekymring for å ha deltatt i eller tolerert systemisk, pågående og grove brudd på religionsfriheten.

Nigeria, som var på lista i fjor og som Blinken skal besøke denne uka, har blitt fjernet fra lista.

De øvrige landene på lista er Myanmar, Eritrea, Iran, Nord-Korea, Pakistan, Saudi-Arabia, Tadsjikistan og Turkmenistan.