Hjort søkte ly i kirke da jaktsesongen startet

En hjort søkte mandag tilflukt i en kirke sør i staten Michigan i USA – samme dag som jaktsesongen i staten startet.

Det melder AP News.

Hoppet ut av vinduet

Da pastorer ankom kirken Grace Sturgis mandag morgen, ble de møtt av bukken inne i kirkens auditorium. Da de kom løp etter hvert bukken gjennom et vindu og ut i naturen igjen.

Kirken la mandag ut en video på Facebook som viser bukken vandre rundt i kirken. I filmen ser vi på et tidspunkt at hjorten nærmest hopper opp en trapp til en balkong inne i auditoriet.

Pastor Amanda Eicher sier til Kalamazoo Gazette at hun ble sjokkert over hvor høyt bukken kunne hoppe, og ble overrasket over hvor stor han var.

Ifølge pastoren så det ikke ut som om bukken hadde noen skuddsår, og blødde bare litt fra det som så ut til å være kutt fra glasskårene etter vinduet. Og foruten det knuste vinduet, var den eneste andre skaden på kirken i forbindelse med hendelsen noen blodflekker på vegg-til-vegg teppet.

– Glad vi klarte å få noen til å le

Videoen kirken har delt på Facebook har fått en del oppmerksomhet.

«Han prøvde å komme til søndagens gudstjeneste. Han er bare litt forsinket» er det en som har kommentert under innlegget.

– Vi trenger alle grunner til å le, spesielt etter de to siste årene, så jeg er glad vi klarte å få noen til å le, sier Eicher.