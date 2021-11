Barn blant elleve drepte i skyteepisoder i Mexico

Det ene angrepet fant sted under en barnebursdag lørdag. Der ble to kvinner, tre menn og et barn skutt og drept i byen Silao.

Senere samme kveld ble fem personer, blant dem en 14 år gammel jente, fra samme familie drept i byen Apaseo el Grande. Også en baby på åtte måneder ble truffet i armen, og ble tatt til sykehus.

På åstedet ble det funnet en håndskreven lapp der det ble henvist til en av gjengene som driver narkohandel i området.

Guanajuato, som ligger sentralt i landet, har blitt en av de mest voldelige delstatene i Mexico. Årsaken er en pågående kamp mellom to rivaliserende narkokarteller, som kjemper om kontroll over narkohandelen og markedet for stjålet drivstoff.

Siden 2006, året den mexicanske regjeringen innledet en kontroversiell militærinnsats mot narkohandelen, er det registrert mer enn 300.000 drap.