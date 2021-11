Én tredel av isen som har smeltet siden 2011, forsvant i løpet av bare to somre – 2012 og 2019, ifølge studien som ble publisert mandag.

Dette er den første studien som bruker satellittdata for å undersøke issmeltingen på Grønland. Dataen stammer fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa).

Smeltevann fra isen på Grønland har økt med 21 prosent de siste 40 årene. I samme periode har ekstremt issmelting forekommet hyppigere.

Satellittbildene viser store variasjoner i hvor mye is som smelter på Grønland fra år til år. Bildene kombinert med statistikk over temperaturer viser at hetebølger i økende grad er en hovedårsak til issmeltingen – mer enn global oppvarming.

– Når klimaet blir varmere, er det rimelig å anta at ekstrem issmelting på Grønland vil skje oftere, sier hovedforfatter av studien, Thomas Slater, ved University of Leeds.

Å forutse hvor mye issmeltingen på Grønland bidrar til økte havnivåer har lenge vært vanskelig for forskere, men tilgangen til satellittbildene har gjort dette mye enklere.

– Anslag viser at isflakene fra Grønland vil føre til en økning i havnivåene på mellom 3 og 23 centimeter innen 2100, sier medforfatter Amber Leeson ved Lancaster University.