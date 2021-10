Biden kommer tomhendt til COP26

Biden hadde et ønske om å kunne vise verden at USA står i spissen for avvikling av karbonøkonomien, men hans enorme velferds- og klimapakke er ennå ikke vedtatt i hans dypt splittede parti.

– Build Back Better-planen er et enormt skritt framover for å innfri Bidens klimamål, sier Intersect Power-sjef Sheldon Kimber, som er med i en gruppe næringslivsledere som har bedt de folkevalgte bli enige.

Det hvite hus sier at USA er nærmere enn noensinne til å kutte co2-utslipp med 50 prosent i løpet av det kommende tiåret, takket vært klimadelen av den 1.700 milliarder dollar store planen.

Nesten en tredel av prisen for reformene for helse og barnepass, utdanning og ren energi går til tiltak som bidrar til endringer i grønn retning.

Men uenigheten mellom demokratene betyr at det er nesten sikkert at pakken ikke blir vedtatt innen søndag, når klimatoppmøtet åpner.

Omfattende klimaprogram kuttet

Det største klimanederlaget for Biden kom da en enslig demokrat fra en kullstat, Joe Manchin, i Senatet som er delt 50-50, tok livet av et omfattende program med insentiver og straffetiltak som skulle skyve kraftverk som bruker fossil energi, mot renere energi.

Det hvite hus la torsdag fram en nedskalert pakke med alternative klimatiltak, samtidig som de appellerte til de få moderate demokratene med et drastisk kutt i pakken fra 3.500 milliarder dollar til 1.750 milliarder.

Biden utsatte reisen til Europa for å samle demokratene rundt den nedskalerte pakken, men resten av partiet sa at det ikke ville være tid til å få til enighet om kompromisset innen søndag.

Hadde de blitt enig, kunne Biden ha kommet til Glasgow med en troverdig forpliktelse til å sette inn mer enn 500 milliarder dollar for å innfri målet om co2-kutt.

Mistro mot de moderate

Det var et dobbelt slag mot klimatiltak for Biden ettersom venstrefløyen i partiet nekter å støtte en separat infrastrukturplan uten å ha sikkerhet for at velferds- og klimaplanen blir vedtatt.

Infrastrukturpakken er verdt 1.200 milliarder dollar og er allerede vedtatt i Senatet med betydelig republikansk støtte. Den vil bety 50 milliarder dollar for at samfunn over hele landet kan tilpasse seg oversvømmelser og branner som skyldes klimaendringer.

Storparten av partiet er allerede grundig irritert over at høyt prioriterte saker som betalt barselpermisjon og en milliardærskatt ble droppet. De frykter at de moderate vil gå imot velferds- og klimapakken om infrastrukturpakken blir vedtatt i Representantenes hus først.

Trass i irritasjonen har den progressive fløyen allerede lovet at de er klar til å stemme for begge pakkene neste uke, når de er tilbake fra sine distrikter etter helgen.

Bidens seier nok

Mike Vandenbergh, som er ekspert på klimalovgivning ved Vanderbilt University i Nashville, mener at selv uten enighet i Kongressen er Bidens seier over Donald Trump alene nok til å fortelle verden at USA er opptatt av klimaendringene.

Han mener at velferds- og klimapakken, selv i nedskalert form, vil la Biden innfri sine mål om co2-kutt, særlig når den private sektor støtter opp.

– Under Trump-administrasjonen gikk utslippene ned, trass i Trumps forsøk på å hindre innsatsen for å redusere kutt, og det var særlig på grunn av tiltak i delstatene og den private sektor, sier han.

– Vi kommer til å se mer av dette i tiåret som kommer, og den samlede innsatsen til føderale myndigheter, delstatene og privat sektor vil gi USA mulighet til å innfri sine karbonmål, sier Vandenbergh.