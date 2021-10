– Vi ser forsøk fra Gazprom på å legge Moldova under politisk press i bytte mot lavere gasspriser, sa Borrell etter et møte med Moldovas statsminister Natalia Gavrilita i Brussel. Gazprom er det statseide russiske gasselskapet.

Moldova har erklært unntakstilstand etter at selskapet skrudde gassprisene i været for det fattige landet.

– Gass er en handelsvare som kjøpes og selges, men det kan ikke brukes som et geopolitisk våpen, sa Borrell.

Kreml insisterer på at uenigheten kun dreier seg om kommersielle faktorer, men EU frykter at Moskva bruker gassen til å trekke Moldova tilbake til sin egen krets etter at Gavrilita lovet tettere forbindelser til EU etter valget i juli.

– Prisøkningen i resten av Europa og verden er ikke generelt en konsekvens av at man bruker naturgassforsyningen som et politisk våpen, men i Moldova er det definitivt tilfelle, mener EU-toppen.

EU ga Moldova 60 millioner euro i tilskudd onsdag for å hjelpe med de verste virkningene av krisen. Gavrilita ønsker pengene velkommen, men ønsker også mer teknisk og politisk assistanse.