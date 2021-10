Nesten 600 fanger satt fri i Nigeria

Fengselsangrepet er det tredje i Afrikas mest folkerike land så langt i år. Også flere politistasjoner er blitt angrepet det siste året, og bekymringen øker for sikkerheten til fengselsvesenet i Nigeria, der myndighetene sliter med å få bukt med økende vold.

Gjerningspersonene kom seg inn i fengselet i delstaten Oyo fredag kveld etter en skuddveksling med vaktene, opplyser fengselsmyndighetene i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. De skal ha sprengt seg gjennom murene med dynamitt.

Rundt 575 varetektsfengslede personer er savnet, mens 262 er pågrepet etter at de slapp ut. Cellene som huset straffedømte og kvinnelige innsatte, ble ikke angrepet, ifølge myndighetene.

I september slapp 240 fanger ut under et angrep mot et fengsel i Kogi sentralt i Nigeria. I april rømte over 1.800 under et angrep mot et annet fengsel sørøst i landet.