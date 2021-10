Silvio Berlusconi frifunnet for bestikkelse

Lederen av partiet Forza Italia var tiltalt for å ha betalt en pianospiller som var til stede under de påståtte sexfestene han holdt for flere år siden.

Begge ble frikjent torsdag.

Berlusconi har hele tiden sagt at festene ikke var annet enn elegante middagsfester.

Dette er den siste av en rekke rettssaker der Berlusconi har vært tiltalt for maktmisbruk og kjøp av sex fra en mindreårig prostituert i forbindelse med festene.

I 2015 stadfestet Italias øverste straffedomstol frikjennelsen av Berlusconi for anklagene.