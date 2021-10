Studie: Oljegiganten Total bagatelliserte klimatrusselen med overlegg

Studien er basert på intervjuer med tidligere toppledere og gjennomgang av interne dokumenter. Funnene publiseres i fagfellevurderte Global Environment Change.

Det gjenspeiler lignende granskninger av andre giganter som ExxonMobil og Shell.

Rapporten tegner et bilde av et selskap som fra 70-tallet var klar over klimarisikoen forbundet med olje og gass, men som undergravde slike påstander i offentligheten

Total begynte å spre tvil om det vitenskapelige grunnlaget for advarslene mot global oppvarming sent på 80-tallet, heter det.

En talsperson for TotalEnergies, som selskapet er omdøpt til, sier at selskapet ikke har sett studien. Han viser til offentlige uttalelser fra selskapets ledere, som anerkjenner klimaendringenes bånd til petroleumsindustrien.