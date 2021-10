FN gir Somalia mesteparten av havområde Kenya har gjort krav på

Retten til havområdene har vært gjenstand for en bitter konflikt mellom de to nabolandene, som har kjempet i rettsvesenet. Det er antatt at området er rikt på olje og gass.

FN-domstolen slår fast at landene ikke har evnet å komme til enighet om en maritim grense, og trekker selv en ny grense. Den ligger mye nærmere kravet til Somalia, men Kenya får beholde en liten del av havområdet.

Domstolen slår fast at Somalias mangeårige borgerkrig har påvirket landets evne til å holde sin rett i havområdet i hevd.

Avgjørelsen fra FN-domstolen er juridisk bindende, men retten har ingen mulighet til håndheve avgjørelsen. Kenya hadde på forhånd varslet at landet ikke vil anerkjenne avgjørelsen og anklaget domstolen for å være partisk.

I en uttalelse etter at avgjørelsen ble kjent, sier landets president Uhuru Kenyatta at Kenya avviser avgjørelsen fullstendig, og ikke vil anerkjenne resultatet.