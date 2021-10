EUs legemiddelbyrå vurderer ny coronamedisin

Det sveitsiske legemiddelfirmaet Roche har sendt en søknad om godkjenning av sin antistoffbehandling Ronapreve, sier EMA mandag.

Legemiddelet kan gis til personer i alderen tolv år og eldre som er smittet med coronaviruset og som har høy risiko for alvorlig sykdom. Produsentene sier det også kan brukes på personer som er i fare for å bli smittet fort, for eksempel fordi de bor i samme husstand som en smittet person.

Foreløpig har bare legemiddelet Remdesivir blitt godkjent av EU til behandling av coronapasienter. I tillegg er tre andre legemidler allerede til vurdering.