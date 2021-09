USAs president Donald Trump stengte grensene tidlig i pandemien, og innreiseforbudet ble opprettholdt av hans etterfølger Joe Biden.

– Den viktigste endringen vi gjør, er at utenlandske borgere som reiser til USA, må være fullvaksinert, sier Jeff Zientz, coronakoordinator i Det hvite hus.

Den tyske visestatsministeren Olaf Scholz, som kjemper om å bli landets nye statsminister, hyller USA for å ha gjennomført endringene. Også Storbritannia har rykket ut og takket USA.

– Det er en fantastisk nyhet for handelen, og det er flott at familie og venner på hver side av dammen kan møtes igjen, skriver statsminister Boris Johnson i Storbritannia på Twitter.

Tidlig i november

Det er ikke klart når endringene trer i kraft, men Zientz sier det vil skje tidlig i november.

– Internasjonal reising er kritisk for å knytte familier og venner sammen. Også for å støtte små og større forretninger og fremme den åpne utvekslingen av ideer og kultur, sier Zientz.

Det blir ikke krav om karantene for de vaksinerte reisende, men man må legge fram en negativ test tatt høyst tre dager før avreise.

Aksjekursene til værs

USA har stått overfor et sterkt krav fra særlig europeiske land om å åpne grensene igjen. Det blir ansett som en seier for EU-diplomatene at grensene nå åpnes.

Det blir opp til flyselskapene å samle inn informasjon om de reisendes vaksinering og negative tester, opplyser Det hvite hus.

Etter at nyheten ble kjent mandag, stiger aksjekursene til reiseselskaper kraftig.