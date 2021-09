Afghanske kvinner reagerer sterkt på Talibans restriksjoner

En kvinne sier til nyhetsbyrået AFP at både hun og alle kvinnene med høye stillinger i utenriksdepartementet i landet har mistet jobbene sine.

– Jeg kan like godt være død, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Afghanske kvinner har kjempet for sine rettigheter de siste 20 årene. De har blitt advokater, dommere, piloter og politi i de største byene i landet. Hundretusener har kommet inn i arbeidsstyrken – en nødvendighet i noen tilfeller ettersom mange kvinner var enker eller nå støtter funksjonshemmede ektemenn som følge av to tiår med konflikt.

Nå er alt arbeidet i ferd med å reverseres.

Kun en måned etter Talibans overtakelse av makten i landet, da de lovet å gi kvinner rettigheter etter islams regler, strammer gruppen nettopp inn på disse rettighetene.

Kvinner får ikke gå på jobb, og jenter får ikke lov å ta høyere utdanning. Dette skjedde også sist de styrte på 90-tallet.

– Urovekkende

Ordfører i Kabul, Hamdullah Namony, fortalte pressen søndag at bare kvinner som ikke umiddelbart kan erstattes av menn, har lov til å arbeide.

Et annet tegn på at kvinners rettigheter er truet, er at departementet for kvinnesaker ble avviklet. I stedet er det opprettet et departement for fremming av dyd og forebygging av umoral.

Mabouba Suraj, leder av Afghanistans kvinnenettverk, sier hun er forbløffet over de mange restriksjonene som er innført mot kvinner og jenter den siste tiden.

– Det begynner å bli virkelig, virkelig urovekkende. Er dette punktet der jenter skal bli glemt? spør Suraj i et intervju med nyhetsbyrået AP.

– Spørsmål om tid

Shahabudin Saqib, som er utdanningsansvarlig i Herat, sier at temaet om jenter og kvinnelige lærere som vender tilbake til skolen, er et spørsmål om tid, ikke politikk.

– Det er ikke klart når det vil skje: i morgen, neste uke eller neste måned. Vi vet ikke, sier han.

En kvinnelig lærer sier at Taliban ga samme beskjed om å vente forrige gang de satt ved makten.

– Taliban sa hele tiden da at vi skulle få lov til å returnere til arbeidsplassene våre, men det skjedde aldri, sier hun.

Unesco-sjef Audrey Azoulay sier hun er bekymret etter meldingene om at Taliban ikke vil la jentene komme tilbake på skolen.

– Hvis dette forbudet blir opprettholdt, er det et stort brudd på den grunnleggende retten til utdanning jenter og kvinner har, sa hun før et møte i FN lørdag.