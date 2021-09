Væpnet robot avduket av israelsk forsvarsleverandør

Det firehjulsdrevne førerløse kjøretøyet har fått navnet Rex MkII og kan utstyres med kameraer, sensorer og to maskingeværer, opplyser Rani Avni, som er nestleder for selskapets avdeling for autonome systemer.

Tilhengere av denne typen teknologi, sier den kan hjelpe væpnede styrker med å beskytte sine soldater. Kritikerne frykter den er et nytt og farlig steg i retning av at roboter skal ta avgjørelser om liv og død.

Rex MkII, som ble avduket på en messe i London, fjernstyres med et nettbrett og skal være i stand til å samle inn etterretningsinformasjon, transportere sårede og skyte mot mål i nærheten. Den er det mest avanserte i rekken av ubemannede farkoster som er utviklet av Aerospace Industries' datterselskap ELTA de siste 15 årene.

Det israelske forsvaret bruker i dag et lignende, men mindre førerløst kjøretøy kalt Jaguar til å patruljere grensen mot Gazastripen og opprettholde blokaden som ble innført i 2007.