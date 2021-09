Meteorologene ved National Hurricane Center i Miami melder at tropiske stormvarsler er sendt ut for kysten av Texas og den nordøstlige kysten av Mexico. Nicholas ventes å bevege seg sakte oppover kysten og kan gi voldsomme regnmengder over flere dager.

Klokken 11 lokal tid søndag befant stormen seg omtrent 205 kilometer nordøst for Veracruz i Mexico og 650 kilometer sørøst for munningen av Rio Grande-elven.

Nicholas er det 14. uværet så langt denne orkansesongen som er så sterkt at det har fått navn og blitt kategorisert som en tropisk storm. Bare fire andre år siden 1966 har hatt 14 eller flere navngitte stormer innen 12. september: 2005, 2011, 2012 og 2020.