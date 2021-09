Vaksinemotstandere protesterer i Istanbul

Videoer viste demonstranter, stort sett uten munnbind, på Maltepe-plassen, der de ropte slagord som «Vi gjør motstand mot vaksinering» og bar plakater med tekst mot vaksiner og fascisme.

Antall nye coronatilfeller var over 23.000 bare på lørdag, den verste dagen siden 6. mai. 217 mennesker døde av corona lørdag, mot bare 37 per dag for to måneder siden.

Tyrkia har lettet på tiltakene mot pandemien siden i sommer, men reglene er strammet inn for uvaksinerte. PCR-tester er obligatorisk for langdistansereiser og kino, teater og konserter, samt for studenter og lærere på universitetet.

Vaksinering er ikke obligatorisk i Tyrkia, men helseminister Fahrettin Koca oppfordrer folk til å ta vaksinen.