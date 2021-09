Taliban vil forby demonstrasjoner og kvinneidrett

Talibans innenriksdepartement har utstedt en ordre om å avslutte alle demonstrasjoner i landet, med mindre demonstrantene har fått godkjenning på forhånd. Godkjenningen må også gjelde slagord og bannere.

Forbudet betyr trolig at kvinnene som har holdt daglige demonstrasjoner med krav om like rettigheter med menn, ikke får fortsette.

Slutt på kvinneidrett

Den australske fjernsynsstasjonen SBS siterer en Taliban-talsmann på at all kvinneidrett, og særlig kvinne-cricket, skal forbys.

– I cricket kan de stå overfor en situasjon der ansikt og kropp ikke er tildekket. Islam tillater ikke kvinner å bli sett på den måten, sier Ahmadullah Wasiq, nestleder for Talibans kulturkommisjon.

– I denne medietidsalderen er det bilder og videoer som folk ser på. Islam og det islamske emiratet tillater ikke kvinner å spille cricket eller utøve noen annen sport der de er utsatt, sier han videre.

Mennene får spille

I forrige måned sa Wasiq til SBS at Taliban vil la mannlig cricket fortsette, og at Taliban har gitt godkjenning for landets mannlige cricketlag til å dra til Australia for å spille en treningskamp i november.

– Det er uakseptabelt å utelukke kvinner fra sport på et hvilket som helst nivå. Vi oppfordrer idrettsmyndighetene, inkludert International Cricket Council, til å ta til motmæle mot denne grusomme beslutningen, sier Australias idrettsminister Richard Colbeck.