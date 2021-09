Det er svært sjelden at noen greier å rømme fra det strengt bevoktede Gilboa-fengselet. Israelske medier melder at mennene unnslapp gjennom en tunnel, og at de trolig fikk hjelp utenfra.

Blant rømlingene er Zakariye Zubeidi, tidligere leder av en militant gruppe i byen Jenin på Vestbredden. Han var en av lederne i al-Aqsa-martyrenes brigader under den andre intifadaen for 20 år siden.

Tre andre beskrives som medlemmer av gruppa Islamsk hellig krig som sonet livstidsdommer for angrep på israelere med dødelig utfall.

Ifølge fengselsmyndighetene gikk alarmen klokka 3 om natten etter at lokale innbyggere la merke til flere mistenkelige personer utenfor fengselet.

Gilboa åpnet i 2004 under den andre palestinske intifadaen. Hundrevis av palestinere sitter innesperret her sammen med andre fanger.

De palestinske fangene har greid det mange ikke trodde var mulig: Å grave en tunnel under muren slik at de kunne rømme fra høysikkerhetsfengselet. Foto: Sebastian Scheiner / AP

På vei til Jenin?

Politiet har offentliggjort videosnutter som viser hvordan etterforskere undersøker en trang tunnel under en vask, samt et hull rett utenfor fengselsmuren.

Det er satt opp veisperringer, og sikkerhetsstyrker patruljerer i området. Trolig er de seks på vei til Jenin, der palestinske myndigheter ikke har kontroll, og militante palestinere nylig har vært i kamp med israelske styrker.

Jenins guvernør Akram Rajoub opplyser at overvåkingen av byen er uten sidestykke.

Fire drept

De siste ukene har det vært mye uro i byen. I august brøt det ut en skuddveksling da israelske soldater ankom for å jakte på mistenkte palestinere. Skuddvekslingen endte med at fire palestinere ble drept.

Grupper som Hamas og Islamsk hellig krig hyller rømningen.

– Dette er en heltemodig handling, som skapte et stort sjokk i det israelske sikkerhetssystemet, sier Daoud Shehab, talsperson i Islamsk hellig krig.