Israel åpner for tredje dose til alle over tolv år

Israel besluttet i sommer å tilby alle over 60 år en tredje dose coronavaksine, og siden er dette gradvis utvidet til å gjelde yngre grupper.

Etter at Israel tidligere i år kunne åpne samfunnet opp etter en rask vaksinering, har deltavarianten skapt problemer i sommer. Smitten er nå høy også blant de vaksinerte, og det er innført tiltak som munnbindpåbud og begrensninger i hvor mange som kan samles.

Israelske eksperter sier at vaksinenes effekt gradvis blir mindre, og anbefaler en tredje dose fem måneder etter at folk er blitt vaksinert første gang. Tidlige funn antyder at det bidrar til å dempe spredningen av deltavarianten og hindre alvorlig sykdom.