Kabul kringsatt av Taliban – presidenten sier forhandlinger pågår

Hoda Ahmadi, en politiker i Logar, en provins sør for Kabul, sier lørdag til nyhetsbyrået AP at opprørerne bare er 11 kilometer unna hovedstaden.

Lørdag uttalte også president Ashraf Ghani seg for første gang på flere dager. I en TV-sendt tale som beskrives som både kort og vag, sa han at en remobilisering av afghanske styrker har øverste prioritet.

Ghani sa at det pågår samtaler for å få slutt på krigføringen.

– Jeg har startet omfattende konsultasjoner i regjeringen, med de eldste, politiske ledere, representanter for folket og internasjonale partnere for å oppnå en rimelig og sikker politisk løsning, sa presidenten.

En slik løsning må ta sikte på fred og stabilitet, la han til.

Vil ikke gi opp

Presidenten la til at han ikke vil gi opp framskrittene som er blitt oppnådd i Afghanistan de siste 20 årene.

Den TV-sendte talen ble holdt samtidig som vestlige land har gått i gang med evakueringen av ambassadeansatte. De første amerikanske spesialstyrkene som skal bistå i dette, har allerede ankommet Kabul.

Taliban har rykket fram i voldsom fart, og også lørdag var regjeringsstyrkene under hardt press flere steder. Opprørerne kontrollerer nå hele Logar, og i nord gikk de til angrep på den strategisk viktige byen Mazar-e-Sharif.

Ifølge lokale myndigheter var Mazar-e-Sharif, der norske styrker har vært stasjonert tidligere i krigen, under angrep fra flere kanter.

– Situasjonen i byen er farlig, sier innbygger Mohibullah Khan til AP.

Kabul kringsatt

Lenger sør i landet er Kabul er blitt et kringsatt tilholdssted for regjeringsstyrkene som har ytt liten eller ingen motstand andre steder.

Opprørerne nærmer seg i et slikt tempo at USA og andre land prøver å hente ut sine statsborgere så raskt som mulig i frykt for et nært forestående angrep på Kabul.

Ansatte på USAs ambassade ble beordret til å makulere og brenne alt av sensitivt materiale. I Kabul flyr helikoptre fram og tilbake mellom flyplassen og USAs ambassadeområde i den grønne sonen.

Det skjer 46 år etter at helikoptre evakuerte amerikanere fra Saigon og slik markerte slutten på Vietnamkrigen.

En rekke andre land, blant dem Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tysland og Spania, har kunngjort at ambassadepersonell hentes hjem.

Norsk feltsykehus: Vi føler oss trygge

Norge beholder foreløpig sitt nærvær i Kabul gjennom sanitetsstyrkene som driver feltsykehuset på Kabuls internasjonale flyplass. Styrkesjef Bent Selberg sier at de føler seg trygge, tross uroen i landet.

– Norsk personell i Kabul føler seg trygge og er ved godt mot. Så tror jeg dessverre at det kan være verre for pårørende hjemme i Norge. Når en av toppsakene i nyhetene er «frykter blodbad i Kabul», så skjønner jeg at de kan bli bekymret, sier Salberg til NTB på telefon fra Kabul.

Sikkerhetssituasjonen blir styrket av at USA sender spesialsoldater som skal bistå i evakueringen. De sendes til basen der feltsykehuset er.

På spørsmål om hvordan han vurderer situasjonen når Taliban har erobret store områder og rykker nærmere Kabul, svarer Salberg slik:

– Det viser at afghanske myndigheter ikke har veldig gode kort på hånden i sine forhandlinger med Taliban.

FN-sjefen forferdet

For Kabuls innbyggere og titusenvis av andre som har søkt tilflukt i byen de siste ukene, råder det forvirring og frykt for hva som venter.

– Vi vet ikke hva som skjer, sier innbygger Khairddin Logari til nyhetsbyrået AFP.

FNs generalsekretær António Guterres har de siste dagene fått de første meldingene om hvordan Taliban behandler kvinner og jenter i områdene de har erobret. Han kaller rapportene forferdelige.

– Jeg er dypt urolig etter de første indikasjonene på at Taliban innfører strenge restriksjoner på menneskerettighetene i områdene de har kontroll over, spesielt rettet mot kvinner og journalister, sier Guterres.

– Det er spesielt forferdelig og hjerteskjærende å se rapporter om hvordan de hardt tilkjempede rettighetene til afghanske jenter og kvinner blir revet vekk, legger han til.

Rask framrykking

Omfanget og takten i Talibans framrykking har sjokkert afghanere og den USA-ledede alliansen, som har brukt mange milliarder på militærinnsatsen i landet etter terrorangrepene 11. september for 20 år siden.

Noen uker før USAs tilbaketrekking skal være fullført, har afghanske regjeringssoldater, avdelinger og hele divisjoner overgitt seg. Det har gitt opprørerne enda flere våpen og kjøretøy.

Den norske forsvarsattacheen til Afghanistan, kommandør Arne Kristian Sørnes, sier til Forsvarets Forum at det er rapporter som tilsier at Taliban kan ta kontroll over Kabul innen to-tre måneder.

– Det er vanskelig å si noe om hva Taliban vil gjøre videre. Men mye tyder på at de nå posisjonerer seg til å gå mot Kabul. Slik det ser ut nå, er sjansen stor for at Taliban vil prøve å ta Kabul allerede i høst, sier Sørnes.

Rolig i Kandahar

Taliban har på få dager tatt kontroll over rundt halvparten av landets 34 provinshovedsteder. Torsdag og fredag falt Herat og Kandahar, landets to største byer etter hovedstaden Kabul.

Det gjorde også Helmand i Helmand-provinsen, som for få år siden var åsted for noen av de blodigste kampene mellom Taliban og Nato-styrker fra blant annet USA, Storbritannia og Danmark.

Abdul Nafi, som bor i Kandahar, sier til AFP at det er rolig i byen etter at regjeringsstyrkene forlot området og forhandlet om sin overgivelse.

– Jeg kom ut i dag tidlig og så Talibans hvite flagg i store deler av byen. Jeg trodde det var første dag av Eid, sier han.

Taliban-vennlige kontoer i sosiale medier har publisert en rekke bilder av opprørsgruppens krigsbytte, som pansrede kjøretøy, tunge våpen og til og med en drone fra en forlatt flyplass.