Flere medier: George Clooney og kona venter barn

For fire år siden ble ekteparet foreldre for første gang til tvillingene Ella og Alexander. Nå skal Amal Clooney være gravid igjen.

– Det sies at de forventer tvillinger igjen. Amal skal være over det første trimesteret og graviditeten begynner allerede å vises, så snart vil nok alle få vite det, avslører en nær kilde til OK! Magazine US.

Det lykkelige paret fortalte den store nyheten til sine nære venner 4. juli i et intimt middagsselskap på den italienske restauranten II Gatto Nero, melder flere kilder, ifølge The Mirror.

– Dette er noe både George og Amal virkelig ønsket, men i hennes alder var det ingen garanti. Det er så spennende. George har vært åpen om at han ønsker seg flere barn, så det ville vært ideelt å få to på en gang, forteller kilden.

Ifølge nære kilder skal George og Amal også ha delt nyheten med tvillingene Ella og Alexander, og begge skal være veldig spente.