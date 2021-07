Russland går til anskaffelse av to nye såkalte «dommedagsfly». Det skriver Business Insider.

Flyene skal kunne fungere som kommando- og kontrollsentere ved katastrofer som for eksempel atomkrig. Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti er et av flyene allerede under konstruksjon i byen Voronezj.

«Dommedagsfly», som fly av den aktuelle typen ofte blir kalt, er spesielt modifiserte fly som kan brukes til å evakuere statlige og militære ledere og annet kritisk personell. Flyene er utstyrt med teknologi som gjør det mulig å lede militære styrker i så å si hvilken som helst situasjon, inkludert atomkrig.

De nye flyene skal være basert på passasjerflyet Ilyushin Il-96-400M og skal erstatte Ilyushin Il-80 som har fungert som Russlands «dommedagsfly» i flere år.

Ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti skal de nye flyene ha lengre rekkevidde enn sine forgjengere og kunne kommunisere mer effektivt med Russlands strategiske atomvåpenstyrker.

USA benytter seg også av «dommedagsfly», da av typen E-4B som er en militarisert versjon av Boeing 747-200, bedre kjent som «Jumbojet».