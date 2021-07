Baggaley og hans yngre bror ble begge dømt for å ha prøvd å smugle 650 kilo kokain til en verdi av inntil 200 millioner australske dollar inn i landet. Dru Baggaley hentet angivelig stoffet fra et skip i internasjonalt farvann, og prøvde å dumpe det da han ble oppdaget av en australsk patruljebåt på vei inn til land igjen.

Forsvarerne hevdet i retten at Dru Baggaley trodde han skulle smugle tobakk, mens Nathan angivelig var uvitende om hele planen. De ble ikke trodd av retten i Brisbane, der Dru ble dømt som hovedmann bak operasjonen, og Nathan som en aktiv medhjelper.

45-årige Baggaley vant flere VM-gull i padling og tok OL-sølv i både K1 og K2 500 meter i Aten i 2004.

Baggaley ble nummer fire da Eirik Verås Larsen vant OL-gull på K1 1000 meter i de lekene, mens nordmannen ble nummer fire da Baggaley tok sølv på den halve distansen. Da vurderte de norske protest fordi de mente at australieren tjuvstartet.

Siden har Baggaley gjort seg skyldig i alvorligere ting. Han ble i 2005 utestengt for å ha testet positivt på steroiden stanozolol. Brødrene ble i 2009 dømt til fengsel for produksjon og smugling av ecstasy, og i 2015 ble de dømt igjen for et forsøk på å produsere methamfetamin og andre narkotiske stoffer.