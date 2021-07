Nord-Korea og Sør-Korea gjenopptar kontakten

Nord-Korea kuttet alle kommunikasjonskanaler med Sør-Korea i juni i fjor og sprengte også et kontor for samarbeid med Sør-Korea.

Bakgrunnen var at sørkoreanske aktivister sendte et stort antall løpesedler ved hjelp av ballonger over grensa til Nord-Korea.

Lederne i nord og sør har utvekslet brev siden april med mål om å forbedre båndene på den koreanske halvøya.

Nå gjenopprettes den direkte kommunikasjonen som et første steg, og kommunikasjonskanalen ble testet tirsdag morgen, opplyser den sørkoreanske presidentens kontor.