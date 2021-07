USA med nye flyangrep mot Taliban

Det var forsvarsdepartementets talsmann John Kirby som orienterte om de amerikanske flyangrepene.

– Vi fortsetter å støtte regjeringsstyrkene med flyangrep, sa han på en pressebrifing. Han la til at det var øverstkommanderende for den amerikanske sentralkommandoen, general Kenneth McKenzie, som hadde gitt klarsignal til angrepene.

Han overtok nylig kommandoen over tilbaketrekkingsfasen og styrer flyangrep og andre eventuelle støtteoperasjoner fra sin base i Tampa i Florida.

Kirby ga ingen detaljerte opplysninger om flyangrepene, men gjentok forsvarsminister Lloyd Austins forsikring onsdag om at USA er forpliktet til å hjelpe afghanske styrker.

USAs flyvåpen har lenge gitt de afghanske regjeringsstyrkene en taktisk fordel i kampen mot Taliban.

USAs forsvarssjef, general Mark Milley, bekreftet onsdag at Taliban-styrker nå kontrollerer rundt halvparten av Afghanistans 400 distrikter. Men han presiserte at de ennå ikke hadde klart å ta kontroll over noen av de tett befolkede byene.

Den amerikanske tilbaketrekkingen skal være sluttført innen 31. august. Milley opplyste at 95 prosent av styrker og materiell er trukket ut. Taliban-opprørerne har vært på offensiven helt siden mai, da tilbaketrekkingen startet.

En talsmann for Taliban sa til russiske medier torsdag at opprørerne kontrollerer 90 prosent av grenseområdene mot omliggende land, en påstand som ikke er bekreftet av uavhengige kilder.