Børsfall i USA

Rundt en halvtime inn i handelen mandag hadde Dow Jones-indeksen falt 2 prosent sammenlignet med fredagens sluttnotering.

Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen var ned 1,8 prosent, mens teknologitunge Nasdaq hadde krympet 1,7 prosent.

Samtidig fortsetter oljeprisen å falle, og et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for drøyt 70 dollar fatet etter at de såkalte Opec+-landene ble enige om å øke produksjonen igjen.

Også på de store børsene i Asia og Europa falt aksjekursene mandag.