Liten framgang i fredssamtalene mellom den afghanske regjeringen og Taliban

Delegasjonene fra den afghanske regjeringen og Taliban møttes i Doha i Qatar for to intensive dager med fredsforhandlinger. Samtalene startet i september 2020, men har ikke ført fram. Partene har møttes med jevne mellomrom de siste månedene.

I en felles uttalelse søndag sa partene at de var enige om behovet for å nå en rettferdig løsning og at de vil møtes igjen neste uke.

I forkant av den andre dagen med samtaler uttalte Talibans leder Haibatullah Akhundzada at de «på det sterkeste ønsker en politisk løsning».