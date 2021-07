Tyskland holder pusten: Frykter demningen vil sende en tsunami over landsbyer

De dødelige vannmassene har allerede tatt mange menneskeliv og skadene er enorme både i Tyskland, Belgia og Nederland.

Hele regionen holder pusten mens vannmassene fortsetter å bygge seg opp i Steinbach-demningen i Nordrhein-Westfalen regionen, vest i Tyskland. Ifølge Der Spiegel har eksperter undersøkt demningen og beskrevet den som svært ustabil.

Tyskland holder pusten mens man håper at demningen Steinbach vil stå imot de enorme vannmassene. Flomtoppen er fortsatt ikke nådd. Foto: Sebastien Bozon / AFP

4.500 evakuert

Like nedenfor demningen ligger landsbyene Flamersheim, Palmersheim, Ringsheim og Schweinheim. Totalt har nå 4.500 beboere blitt beordret til å evakuere, i frykt for at demningen vil briste og sende en flodbølge av vann gjennom området.

Flomtoppen er fortsatt ikke nådd, selv etter at det i Tyskland ble registrert mellom 100 og 150 millimeter regn på et døgn. I et område nær Liege i Belgia ble det målt 271 millimeter regn på 48 timer. Det er over dobbelt så mye som det som normalt faller i hele juli.

Welt skriver fredag kveld at demningens dreneringsrør fremdeles er tett og WDR melder at myndighetene har sjekket demningen med drone og at det ikke ble funnet noen merkbare sprekker. Lokalt brannvesen jobber på spreng for å pumpe ut vann i et forsøk på å lette trykket i demningen.

Et dronebilde fra Blessem-distriktet Erftstadt i Tyskland fredag. Foto: Rhein-erft-kreis / AP

Flere demninger i fare

Ved demningen Rurtalsperre jobbes det på spreng med å pumpe ut nok vann slik at demningen ikke står i fare for å briste. Foto: Ina Fassbender / AFP

Lengre vest er det enda en demning myndighetene holder et bekymret øye over. Rurtalsperre i Rheinland er en langt større demning enn Steinbach og også den begynner å nå faretruende høye nivåer. Ifølge Welt anbefaler eksperter også der å starte evakuering i naboområdene.

Fredag kveld er minst 129 bekreftet døde, 106 i Tyskland og 23 i Belgia. Flere hundre er ikke gjort rede for, og det fryktes at dødstallet vil stige. Ødeleggelsene er enorme i mange byer. Ifølge Reuters er naturkatastrofen den mest dødbringende i Tyskland siden en flom i 1962, da 340 mistet livet.