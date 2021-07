Jeffrey Philip LaBar ble født i Darby, Pennsylvania, og kom inn som gitarist i glam-metal-bandet Cinderella i 1985 og var med på flere av bandets største sanger, som singlene «Shake Me», «Nobodys Fool» og «Somebody save me» fra debutalbumet Night Songs i 1986.

Bandet turnerte blant annet med Poison, David Lee Roth og Bon Jovi, men har siden 2017 vært inaktivt. LaBar ga også ut et soloprosjekt i 2014 kalt «One For The Road», som kan turnerte med sammen med sønnen Sebastian. Det var sønnen som i sosiale medier bekreftet dødsfallet.

– Jeffs minne og musikk kommer til å eksistere med oss for alltid. Båndet mellom oss gjennom tiårene i de musikkskapende og turnerende verden over, er noe unikt vi delte, sier de gjenværende bandmedlemmene, Tom Keifer, Eric Brittingham og Fred Coury i en uttalelse.

Jeff LaBar var selv åpen om sin kamp mot alkoholmisbruk og forklarte bandets inaktivitet med misbruket til flere medier.

Dødsårsaken er fortsatt ikke kjent.