– Jeg har aldri sett noe lignende i mitt liv, sier Rina Begum, som besøkte gården, til BBC Bangla.

Over 15.000 mennesker trosset coronarestriksjonene og skal ha besøkt gården Charigram, som ligger nær hovedstaden Dhaka i Bangladesh. Dette kun for å få et glimt av den nye kjendisen, dvergkua Rani.

Den snart to år gamle dvergkua er bare 51 centimeter høy og veier 28 kg. Ifølge eieren er Rani verdens minste ku og vil sannsynligvis overta den nye rekorden.

For øyeblikket er det kua Manykyam i India som sitter på tittelen som verdens minste i nabolandet India, som måler 61 centimeter.