Nå er det straffbart å «fremme homofili» overfor barn i Ungarn

Opprinnelig skulle loven skjerpe straffene for overgrep, men den endelige teksten inneholdt endringer som kritikerne mener sidestiller pedofili og homofili. Den innebærer at det ikke er lov å «promotere» homoseksualitet og kjønnskorrigering overfor mindreårige.

Bedrifter kan ikke ha reklame som støtter LHBTQ-samfunnet – forkortelsen står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og skeive (queer) – dersom reklamen anses å rette seg mot barn. Det er heller ikke lov å fremstille homofile eller transpersoner som vanlige medlemmer av samfunnet.

Påvirker undervisning

Loven rammer også undervisningsmateriell og vil trolig gjøre det vanskeligere for ungdom å få informasjon om seksuell identitet og legning. Det kreves nå statlig godkjenning for drive seksualundervisning i skolen. Lærere og forlag frykter at klassisk litteratur må fjernes fra pensum dersom bøkene anses for å være i strid med den nye loven.

TV-kanaler er redd de ikke lenger kan sende filmer med homofile rollefigurer – eller bare et regnbueflagg – på dagtid.

Selv om loven ble vedtatt for flere uker siden, er det ennå ikke klart hva slags straff man risikerer ved å bryte den.

– Strider mot EUs verdier

Kritikere mener loven er enda strengere enn et russisk forbud mot «homopropaganda» fra 2013. Før EU-toppmøtet i slutten av juni kom 17 medlemsland med en felles fordømmelse av loven, som EU-kommisjonens leder denne uken omtalte som en skam.

– Denne loven strider mot EUs verdier, sa Ursula von der Leyen. Hun sier Ungarn må endre loven eller være forberedt på å ta konsekvensene.

Kaller EU kolonialister

Statsminister Viktor Orbán har på sin side anklaget EU for å opptre som «kolonialister» som vil diktere andre land. Han avviser at loven er homofobisk og mener det er von der Leyens kritikk som er skammelig.

– Dette er ikke en lov om homofili, men en lov om hvordan barn skal læres opp i spørsmål som har med seksualitet å gjøre, sier han.

– Hvordan ungarske foreldre ønsker å utdanne sine barn er ikke noe Brussel kan bestemme over, og det bør ikke være noe som angår andre europeiske institusjoner, sier den ungarske regjeringens pressetjeneste til nyhetsbyrået AFP.

Langsiktig prosjekt

Enkelte analytikere mener Orbáns angrep på LHBTQ-samfunnet er et speilbilde av hans langvarige kamp mot innvandring og et forsøk på å holde på velgerne sine før valget til neste år. De ser det også som en del av prosjektet han har hatt siden han kom til makten i 2010 om å gjøre Ungarn til en «illiberal» og sosialt konservativ bastion.

I desember godkjente nasjonalforsamlingen det som i praksis er et forbud mot adopsjon for likekjønnede par. For et år siden ble det forbudt å endre juridisk kjønn.

Parallelt med de nye lovene, er holdningene mot homofile blitt mer negative, ikke minst i statlige medier.

I 2019 tok medlemmer av regjeringspartiet Fidesz til orde for boikott av Coca-Cola etter at selskapet hadde en reklamekampanje med smilende homofile par og slagord mot diskriminering.

Denne uken ble en bokhandel i Budapest bøtelagt for å ha solgt en barnebok som beskrev et homofilt par- og familieforhold. Boken «representerer ikke normale familieverdier» og krever derfor spesiell merking, sa en talsmann for myndighetene.