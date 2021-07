Löfven godkjent av Riksdagen – får danne ny regjering

Löfven har den siste tiden ledet et forretningsministerium, men etter onsdagens avstemning har han igjen parlamentarisk grunnlag for en regjering med Miljöpartiet.

Mandag for drøyt to uker siden gikk Riksdagen inn for mistillit mot statsministeren, som dermed hadde valget mellom å trekke seg eller skrive ut nyvalg. Han valgt det første, men da det ble klart at Moderaternas Ulf Kristersson ikke hadde grunnlag for å danne regjering, havnet oppgaven igjen hos sosialdemokraten Löfven.

Den nylig avgåtte, fungerende og påtroppende statsministeren var den eneste kandidaten som ble foreslått for Riksdagen av forsamlingens leder, talmann Andreas Norlén.

Det er ventet at Löfven presenterer sin «nygamle» regjering fredag. Dette gir ham en mulighet til å gjøre noen justeringer, men det er ikke ventet større endringer.