Slik vil kinesiske forskere beskytte Jorden mot asteroider

Hvis en stor asteroide skulle havnet på kollisjonskurs med jorda foreslår kinesiske forskere å bruke raketter for å presse asteroiden ut av kurs, og dermed redde jorda fra det man kan omtale som en global katastrofe. Det skriver Reuters.

Forskere ved kinas nasjonale senter for romforskning har gjennom simuleringer funnet ut at hvis 23 romraketter av typen Long March 5 treffer en større asteroide samtidig, vil rakettene kunne presse asteroiden ut av sin originale kurs med en distanse som tilsvarer 1,4 ganger jordas radius.

Asteroiden «Bennu» fra en distanse på 124 kilometer. Foto: NTB / AFP / NASA

Kalkuleringene er basert på en asteroide som går i bane rundt sola og er like bred som Empire State Building er høy. Asteroiden, som har fått navnet «Bennu», er med andre ord rundt 380 meter bred.

Long March 5 rakettene er en del av kjernen i Kinas romprogram. Rakettene skal kunne levere moduler til romstasjoner og bære romsonder som skal til månen og mars. I skrivende stund har Kina skutt opp seks Long March 5-raketter siden 2016.

En av rakettene skapte overskrifter da man fryktet at raketten, som gikk ukontrollert i bane rundt jorden, skulles styrte i bebodde områder i mai i år. Ferden endte i Indiahavet.

Også USA er på ballen

En gang mellom sent 2021 og tidlig 2022 skal USA skyte opp et robotstyrt romfartøy som skal avskjære to asteroider som befinner seg relativt nærme jorda.

Når romfartøyet når asteroidene etter rundt et års reise skal fartøyet krasjlande på den minste av de to asteroidene for å se hvor stor innvirkning krasjet har på asteroidens bane. Dette er også bare en øvelse.

Det amerikanske forsøket blir menneskehetens første forsøk på å endre banen til et utenomjordisk objekt i verdensrommet.

Ikke veldig sannsynlig

Estimater viser at det er rundt 1 prosent sjanse for at en 100 meter bred asteroide treffer jorda i løpet av de neste hundre årene, ifølge Professor Gareth Collins ved Imperial College London. Det skriver Reuters.

– At en asteroide på størrelse med Bennu skal kollidere med jorda er rundt ti ganger mindre sannsynlig, sier professoren som legger til at at han liker idéen til de kinesiske forskerne.

– Ved å øke massen som treffer asteroiden, vil enkel fysikk forsikre en mye større effekt, men et slikt oppdrag må man detaljert forske på, legger han til.

Collins sier at hvis en større asteroide skulle havnet på kollisjonskurs med jorda, regner man det som mindre risikofylt å endre asteroidens bane enn å forsøke å sprenge den med atomvåpen, noe som kan dele asteroiden opp i flere biter som fortsatt kan holde den katastrofale kursen mot jorda.