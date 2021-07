Tyskland og Danmark er bekymret over EUs syn på atomkraft

De fem mener atomkraft ikke kan betraktes som en grønn energikilde og en bærekraftig investering. De fem er Danmark, Tyskland, Spania, Østerrike og Luxembourg.

Landene uttrykker sin bekymring i et felles brev til EU-kommisjonen.

– Vi er urolige over å lese oppfatningen fra det felles forskningssenteret om at det ikke er tegn på at atomkraft, som er en høyrisikoteknologi, er mer skadelig for helse og miljø enn andre energiformer, som sol og vind, heter det.

Med sitt brev griper de fem landene inn i diskusjonen om EUs klassifiseringsliste over bærekraftige investeringer. Denne debatten splitter unionen i to.

Grønn investering

Det er denne listen som fastsetter hva som er en grønn investering. Håpet er at klassifiseringen kan mobilisere store private investeringer, som så skal sette fart i den grønne omstillingen.

Brevet er på dansk side underskrevet av klimaminister Dan Jørgensen og næringsminister Simon Kollerup. De mener det er alvorlige mangler eller regelrette feil i forskningssenterets rapport fra april.

De fem mener at forskerne helt ser bort fra faren for atomulykker og de påfølgende konsekvenser. Den siste store ulykken var i Japan i 2011.

Avfall

For det andre, mener de fem, utgjør radioaktivt avfall et ennå uløst problem som også er i strid med avtalen om ikke å pålegge framtidige generasjoner urimelige byrder.

Av de fem landene er det Tyskland og Spania som fortsatt benytter atomkraft. Tyske myndigheter har varslet at den siste reaktor vil bli nedstengt allerede neste år, mens Spania vil stenge ned sin atomkraft senest i 2035.

Andre steder i EU er flere land i gang med å bygge eller renovere sine atomkraftanlegg. Det gjelder Frankrike og en del land i Øst-Europa. Med Frankrike i spissen forsøker disse landene å gjøre atomkraft til en del av den grønne løsningen.

Eneste vei

Argumentet er at atomkraft er eneste realistiske vei til å oppnå klimanøytralitet. Utslippene av CO2 fra atomkraft er svært små.

Tyskland og de fire andre skriver at mange kjente investorer er uvillige til å involvere seg i atomkraft på grunn av de usikkerhetsmomenter som er knyttet til denne energikilden.

EU-kommisjonen har nå utsatt beslutningen om hvorvidt atomkraft skal med på listen over bærekraftige energikilder. Kommisjonen arbeider for å finne et kompromiss, og to ekspertgrupper har nylig sendt inn sine standpunkter.