182 umerkede graver funnet ved ny kostskole i Canada

Funnene er gjort ved St Eugene's Mission School ved Crankbrook i provinsen British Columbia, opplyser den lokale urfolksgruppen Lower Kootenay Band onsdag.

– Man kan aldri helt forberede seg på noe som dette, sier gruppens leder Jason Loui til CBC.

Han sier at gruppens ledelse har gitt tilbud om hjelp til personer som studerte ved skolen før oppdagelsen ble offentliggjort.

Skolen ble drevet av den katolske kirken fra 1912 til tidlig på 1970-tallet. I dag ligger det et hotell, med et tilhørende golfbane, og et kasino i bygningen, ifølge allmennkringkasteren CBC.

Tredje funn

Funnet kommer etter at levningene av 215 barn ved en tidligere kostskole i Kamloops i provinsen British Columbia ble funnet i mai. Sist uke ble levningene av 751 personer, de fleste barn, funnet i umerkede graver ved den tidligere kostskolen Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada.

Canadiske urbefolkningsgrupper har bedt myndighetene om å granske alle landets tidligere skoler for urfolk etter at det for noen uker siden ble funnet en massegrav med levninger.

Nedbrente kirker

Etter de to første funnene er sju katolske kirker brent ned i canadiske urfolksområder

Mange av internatskolene for urbefolkningen i Canada ble drevet av Den katolske kirke. Skolene ble brukt for å få barna til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. De var i drift fra 1831 til 1997, og det var minst 130 slike skoler i Canada.

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.