Kina er erklært malariafritt etter 70 år

– Vi gratulerer befolkningen i Kina med å ha blitt befridd for malaria. Kina slår følge med et stadig økende antall land som viser at en malariafri framtid er et realistisk mål, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

På 1940-tallet hadde Kina årlig 30 millioner tilfeller av sykdommen som smitter via mygg. Nå er det gått fire år uten at et eneste tilfelle er blitt rapportert.

Nå er landet blitt sertifisert malariafritt av WHO og er land nummer 40 på listen som har fått en slik status.

I 2019 døde 409.000 mennesker av malaria, en nedgang fra 736.000 i 2000. Over 90 prosent av dem som dør av sykdommen lever i Afrika.