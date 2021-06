142 års fengsel etter å ha reddet i land 31 båtmigranter

Det skriver New York Times, som har sett rettsdokumentene fra domstolen i Lesbos.

– Jeg har fortsatt mareritt fra denne natten, sier Hanad Abdi Mohammad (28), men angrer ingenting.

– Hvis jeg ikke hadde gjort det, hadde jeg vært død, sier han via sin advokat til avisen.

Åtte migranter som var på båten sier at den tyrkiske smugleren forlot båten med migrantene i. Mohammed skal ha prøvd å redde dem, i det et tyrkisk kystvaktskip tvang båten inn i gresk sjøterritorium.

To jenter døde

I løpet av turen døde to jenter som var om bord på båten, slik at bare 31 migranter overlevde overfarten. Han ble dømt til 142 år og 10 dager i fengsel for menneskesmugling, men gresk lov tilsier at han kan sitte maksimalt 20 år i fengsel.

Menneskerettsadvokaten Clio Papapadoleon sier til avisen at det er vanlig at myndighetene peker ut en av migrantene uten reelle bevis og uten forsøk på å finne de virkelige smuglerne, for å plassere skylda på noen.

– De som er arrestert blir aldri spurt, «Hvem ga deg båten? Hvem forlot deg på havet?», sier hun.

Flere må sitte tiår i fengsel

Sammen med Mohammad sitter det to andre fanger i fengslet på Khios, ifølge FR24, to afghanere, 24 og 26 år gamle, dømt til 50 års fengsel hver. Ifølge deres advokat finnes det ingen bevis mot dem. Den ene av dem flyktet med sin gravide kone og barn.

En rapport fra en tysk menneskerettsorganisasjon, Border Monitoring, har identifisert 48 straffedømte på Lesbos som ikke tjente noen ting på smuglingen de er dømt for.

Det fins andre lignende straffer, en 28 år gammel syrer sitter i fengsel i Athen, med en straff på 52 år fra april, for å ha tatt med seg kona og tre barn til Lesbos, i selskap med flere andre migranter.

Til The Independent sier han at han flyktet fra Tyrkia fordi landet prøvde å få ham til å delta i en militær operasjon i Syria, der Erdogan ville ta knekken på IS og til dels den kurdiske militsen.